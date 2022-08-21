Sol kanada bir takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray 'da bir süredir gündemde yer alan Anthony Nwakaeme ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor 'dan ayrıldıktan sonra 3 kez Sarı- Kırmızılı kulüple görüşen, ancak maddi şartlarda anlaşamayan 33 yaşındaki hücumcu, bir kez daha masaya oturmak amacıyla İstanbul'a geldi. Son olarak Galatasaray'ın tek golle kazandığı Ümraniyespor deplasmanını izlerken görüntülenen Nijeryalı yıldızın, bu defa imzaya çok yakın olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi maksimum 1.1-5 milyon Euro bandında bir yıllık maaşla bitirme noktasına geldiği bildirildi.

Anthony Nwakaeme Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı İstanbul'da özel bir otelin teras katında izlemişti.

Okan hoca çok istiyor

Süper Lig'de çıktığı 120 maçta 41 gol 36 asistle oynayan Nwakaeme, geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda anahtar rollerden birini üstlendi. Aslan'ın hocası Okan Buruk da kapalı savunmaları açma konusunda Nijeryalı yıldızın yeteneklerinden yararlanmak istiyor. Bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın sol kanat forvet için düşünülen birkaç yabancı yıldızdan vazgeçeceği de gelen haberler arasında.







