Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran, Cyle Larin'i ise Beşiktaş'tan alamayan Fransız kulübü St. Etienne Anthony Modeste transferini bitirdi. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Saint Etienne, Anthony Modeste’i 6 aylığına kiralamak için Köln ile anlaşma sağladı.

Köln'de forma şansı bulmakta zorlanan ve bu sene sadece tek bir kez ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki forvetin de transfer için 'Evet' dediği ve transferin kısa süre içine açıklanacağı bilgisi verildi.











