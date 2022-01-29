Anthony Modeste heyecanlandırdı!

Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte futbolseverler takımlarından takviyeler beklerken, heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Alman ekibi Köln'ün Fransız golcüsü Anthony Modeste'nin, İstanbul'a geldiği öğrenilirken zamanlama açısından bu durum merak uyandırdı.

33 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmesinin, Mbaye Diagne'nin yerine takviye yapmayı planlayan ve golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray 'la ilgili olabileceği düşünüldü. Öte yandan Modeste'nin yanında Galatasaray’la yakınlığı bilinen menajer Erdal Ferin'in olması da dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere Sarı-Kırmızılılar 2018-2019 sezonu başında Athony Modeste transferini bitirmeye çok yaklaşmış ancak resmi imzalar atılamamıştı.

Modeste bu sezon Bundesliga ekibi Köln formasıyla çıktığı 23 maçta 16 gol atıp, 1 de asist yaptı.

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