Bu sezon Manchester United'da istediği süreleri alamayan Anthony Martial ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

Sky Sports'a konuşan Fransız yıldızın menajeri Philippe Lamboley, futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini belirterek, "Anthony, Ocak ayında kulüpten ayrılmak istiyor." sözlerini sarf etti.

Ayrılık konusunu yakında kulüp ile konuşacağını söyleyen Lamboley, "Sadece oynaması gerekiyor. Ocak ayında kalmak istemiyor ve yakında kulüple konuşacağım." dedi.

2015 yılından bu yana Manchester United forması giyen Martial, bu sezon 10 maça çıktı ve yalnızca 1 gol atabildi.























