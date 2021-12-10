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Anthony Martial, Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Menajeri açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a ayrılık şoku. Takımda istediği süreleri alamayan Fransız yıldız Anthony Martial, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak istiyor.

10 Aralık 2021, Cuma 20:03 Son Güncelleme:
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Anthony Martial, Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Menajeri açıkladı

Bu sezon Manchester United'da istediği süreleri alamayan Anthony Martial ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

Sky Sports'a konuşan Fransız yıldızın menajeri Philippe Lamboley, futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini belirterek, "Anthony, Ocak ayında kulüpten ayrılmak istiyor." sözlerini sarf etti.

Ayrılık konusunu yakında kulüp ile konuşacağını söyleyen Lamboley, "Sadece oynaması gerekiyor. Ocak ayında kalmak istemiyor ve yakında kulüple konuşacağım." dedi.

2015 yılından bu yana Manchester United forması giyen Martial, bu sezon 10 maça çıktı ve yalnızca 1 gol atabildi.

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