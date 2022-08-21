Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen boks mücadeleleri kapsamında, dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş maçı için karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın beklediği mücadele kıran kırana geçti. "Kızıldeniz'deki Öfke" müsabaka Kral Abdullah Spor Kompleksi'ndeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome Salon'unda yapıldı.

Cepheye gittiği için maç ertelenmişti

İkili arasındaki dev rövanş karşılaşması daha önce gerçekleştirilecekti ancak Usyk, devam eden Rusya-Ukrayna savaşında cepheye katıldığı için rövanş karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmişti.

Mücadele öncesi Oleksandr Usyk, kariyeri boyunca çıktığı 19 maçın hepsini kazanırken Anthony Joshua ise kariyerinde çıktığı 26 maçta ilk yenilgisini 2019 yılında Amerikan rakibi Andy Ruiz’e karşı almıştı. Andy Ruiz ile çıktığı rövanş mücadelesini kazanarak kemerlerini geri almayı başarmıştı.

İlk maçı Joshua kaybetti

Joshua, kariyerinin ikinci yenilgisini geçtiğimiz yılın eylül ayında Oleksandr Usyk’e karşı almıştı. Britanyalı boksör, rövanş mücadelesini kazanmak için çıkmıştı. Mücadelede navakt olmazken hakemler Joshua için 115-113, Usyk için 115-113 ve 116-112 puan verdi. Böylece Usyk, Joshua'yı mağlup ederek WBA, IBF, IBO ve WBO kemerlerini korumayı başardı.

Muhammed Ali'yi geçme fırsatını kaybetti

Bu dev kapışmayı Anthony Joshua’nın kazanması durumunda Britanyalı boksör, Muhammed Ali’den sonra ağır sıklette üç kez dünya şampiyonu olmayı başaran ikinci ağır sıklet olarak tarihe geçecek.

Gözyaşlarını tutamadı

Anthony Joshua'yı basın toplantısında gözyaşlarına boğdu. Joshua'ya kendisiyle gurur duyup duymadığı sorulduğunda, "Kendimle gurur duyduğumu söylemek zor, hiçbir şey hissetmiyorum, üzgünüm, kalbimin derinliklerinde." dedi ve konuşmasına ara verdi. Açıklamalarına devam eden sporcu, "Kaybettiğinde, sonuçta mutlu değilsin, sadece üzücü. Kazanmak istedim ve Büyük Britanya için kazanmak istedim çünkü Tyson Fury ile ne kadar dövüşmemi istediklerini biliyordum. Kazanamadığım için performanstan pek memnun değilim." ifadelerini kullandı.

Milliyet