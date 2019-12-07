Anthony Joshua Andy Ruiz S Sport Plus şifresiz
Anthony Joshua ile Andy Ruiz Jr. maçı başladı. Haziran ayında Meksika asıllı Amerikalı Ruiz Jr. Britanyalı Anthony Joshua’ya kariyerindeki ilk mağlubiyeti tattırmış ve şampiyon boksörün 4 büyük kemerinin yeni sahibi olmuştu. Anthony Joshua’yı nakavt ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini ele geçiren Andy Ruiz bu kez unvanını korumak için mücadeleye çıkacak. TSİ 19:00’da başlayan Anthony Joshua ile Andy Ruiz Jr. maçı S Sport Plus'dan yayınlanıyor. Anthony Joshua Andy Ruiz maçını canlı izlemek isteyen boksseverler, google üzerinden ''Anthony Joshua Andy Ruiz S Sport Plus şifresiz'' araması yapıyor.
Boks dünyasında son yılların adından en çok söz ettiren dövüşçüsü Anthony Joshua, geçtiğimiz haziran ayında nakavtla sürpriz bir mağlubiyet aldığı Andy Ruiz ile rövanş için gün sayıyordu. Talebin kabul edilmesiyle birlikte karşılaşma için geri sayım başlamıştı. Boksun zirve gecesinde beklenen gün geldi. Anthony Joshua’yı nakavt ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini ele geçiren Andy Ruiz bu kez ünvanını korumak için mücadeleye çıkacak. Joshua ise kaybettiği kemerleri geri alabilmek için ringde gücünü gösterecek.
Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı hangi kanalda?
İki devin karşı karşıya geldiği boks maçı saat 19:00’da başlayan S Sport Plus üzerinden naklen izleyici ile buluşuyor. İki boksörün de kariyerinde yalnızca birer mağlubiyetleri bulunuyor. Joshua’nın 21, Ruiz’in ise 33 galibiyeti bulunuyor.
Kaybettiği ağır sıklet kemerlerini geri almak için ringe çıkmaya hazırlanan Anthony Joshua, tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçta her şeyini ortaya koyacak. Karşılaşma öncesinde Joshua’yı yeniden nakavt ederek, dünyayı bir kez daha şok edeceğini söyleyen Ruiz, tüm baskının Joshua üzerinde olacağını, kendisine güvendiğini belirterek, iddiasını bir kez daha vurguluyor.
Gecede Yer Alan Diğer Ağır Sıklet Karşılaşmaları:
1.Ağır Sıklet Boks Karşılaşması
Magomedrasul Majidov (AZE) vs. Tom Little (Azerbaijan) (UK)
2.WBC Kıtalararası Ağır Sıklet Unvan Maçı
Filip Hrgovic (CRO) vs. Eric Molina (USA)
3.Ağır Sıklet Boks Karşılaşması
Dillian Whyte (UK)vs. Mauriusz Wach (POL)
4.WBA Ağır Sıklet Eleminasyon Maçı