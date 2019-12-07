Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı canlı izle

Boks dünyasında son yılların adından en çok söz ettiren dövüşçüsü Anthony Joshua, geçtiğimiz haziran ayında nakavtla sürpriz bir mağlubiyet aldığı Andy Ruiz ile rövanş için gün sayıyordu. Talebin kabul edilmesiyle birlikte karşılaşma için geri sayım başlamıştı. Boksun zirve gecesinde beklenen gün geldi. Anthony Joshua’yı nakavt ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini ele geçiren Andy Ruiz bu kez ünvanını korumak için mücadeleye çıkacak. Joshua ise kaybettiği kemerleri geri alabilmek için ringde gücünü gösterecek.

Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı hangi kanalda?

İki devin karşı karşıya geldiği boks maçı saat 19:00’da başlayan S Sport Plus üzerinden naklen izleyici ile buluşuyor. İki boksörün de kariyerinde yalnızca birer mağlubiyetleri bulunuyor. Joshua’nın 21, Ruiz’in ise 33 galibiyeti bulunuyor.

Kaybettiği ağır sıklet kemerlerini geri almak için ringe çıkmaya hazırlanan Anthony Joshua, tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçta her şeyini ortaya koyacak. Karşılaşma öncesinde Joshua’yı yeniden nakavt ederek, dünyayı bir kez daha şok edeceğini söyleyen Ruiz, tüm baskının Joshua üzerinde olacağını, kendisine güvendiğini belirterek, iddiasını bir kez daha vurguluyor.

Gecede Yer Alan Diğer Ağır Sıklet Karşılaşmaları:

1.Ağır Sıklet Boks Karşılaşması

Magomedrasul Majidov (AZE) vs. Tom Little (Azerbaijan) (UK)

2.WBC Kıtalararası Ağır Sıklet Unvan Maçı

Filip Hrgovic (CRO) vs. Eric Molina (USA)

3.Ağır Sıklet Boks Karşılaşması

Dillian Whyte (UK)vs. Mauriusz Wach (POL)

4.WBA Ağır Sıklet Eleminasyon Maçı



