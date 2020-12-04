NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, Anthony Davis ile olan sözleşmesini uzattı. Davis, sezon sonunda kontratındaki oyuncu opsiyonunu reddetmiş ve serbest statüsüne girmişti.

Ancak yıldız oyuncu takımının sunduğu 5 yıllık kontratı geri çevirmedi. Anthony Davis, bu süreçte 190 milyon dolar kazanacak.

Davis, geçen sezon boyunca Lakers'ta oynadığı 62 maçta 26,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 3,2 asist ortalamasını yakalamıştı.

Lakers, bu anlaşmadan bir gün önce Lebron James'in sözleşmesini de 2 yıl uzatmıştı. Los Angeles ekibi böylece geçen sezon şampiyonluğu getiren yıldızlarını uzun vadede takımda tutmayı garanti altına aldı.