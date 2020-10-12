Anthony Davis: Kobe için başardık
Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 4-2 ile geçerek NBA şampiyonluğuna ulaşırken Lakers'ın yıldızlarından Anthony Davis, Kobe Bryant'ın ölümüyle yaşadıkları trajedi sonrası elde etmek istedikleri şampiyonluğa ulaştıklarını ve bunu ona adadıklarını aktardı.
Los Angeles Lakers, 2020 NBA Finalleri'nde Miami Heat'i 4-2 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı. 2010'da son olarak Kobe Bryant liderliğinde şampiyonluğa ulaşmış Lakers'ın hasreti biterken bu zaferin en büyük mimarlarından Anthony Davis de şampiyonluk noktasında Kobe Bryant'ı anmayı unutmadı.
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Davis, "Yaşadığımız trajediden beri tek isteğimiz, bunu onun için başarmaktı. Bize gururla baktığını biliyorum. Vanessa'nın, organizasyonun bizimle gurur duyduğunu biliyorum. Bizim için çok şey ifade ediyor. Zor bir an. O hepimizin için bir ağabeydi. Biz bunu onun için başardık" ifadelerini kullandı.