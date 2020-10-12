Anthony Davis: Kobe için başardık

Los Angeles Lakers, 2020 NBA Finalleri'nde Miami Heat'i 4-2 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı. 2010'da son olarak Kobe Bryant liderliğinde şampiyonluğa ulaşmış Lakers'ın hasreti biterken bu zaferin en büyük mimarlarından Anthony Davis de şampiyonluk noktasında Kobe Bryant'ı anmayı unutmadı.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Davis, "Yaşadığımız trajediden beri tek isteğimiz, bunu onun için başarmaktı. Bize gururla baktığını biliyorum. Vanessa'nın, organizasyonun bizimle gurur duyduğunu biliyorum. Bizim için çok şey ifade ediyor. Zor bir an. O hepimizin için bir ağabeydi. Biz bunu onun için başardık" ifadelerini kullandı.



