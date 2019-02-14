Antetokounmpo: Beni durduracak bir oyuncu bile yok!

Milwaukee Bucks’ın süper starı Giannis Antetokounmpo iddialı bir açıklamada bulundu. Yunan süper star Giannis Antetokounmpo, şu ana kadar inanılmaz bir sezon geçiriyor.

Takımın yeni sistemiyle birlikte performansını daha da artıran Giannis, bu sezon Bucks‘ı Doğu’da ilk sıraya kadar taşırken kendisi de MVP yarışının en büyük adaylarının başından geliyor.

Giannis, kendi seviyesini öyle yüksek bir noktaya çekti ki, geçmişte LeBron için söylenen “LeBron’u durduracak oyuncu” kalıbı artık Giannis için de kullanılmaya başlandı. Birçokları Indiana’nın tecrübeli ismi Thaddeus Young’ın fiziğiyle buna uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyordu ama Giannis bu düşünceyi de boşa çıkardı.

Bucks‘ın Pacers‘ı mağlup ettiği maçta 33 sayı, 19 ribaund ve 11 asistle Yunan süper star şov yaptı. Maçtan sonra kendisine bu durum sorulduğu zaman Giannis, kendine olan güvenini açık bir şekilde gösterdi!

Giannis, “Ah, hadi ama adamım. Her şeyden Thaddeus harika bir insan. Muhteşem bir oyuncu, harika bir takım arkadaşı ve sert bir basketbol oynuyor. Fakat günün sonunda kibirli ya da ukala olmak istemesem de beni durdurabilecek tek bir adamın bile olduğunu sanmıyorum. Tüm takım beni durdurmaya çalışmalı. İkili hatta boyalı alana ulaştığım zaman üçlü sıkıştırma getirmeleri gerekiyor. Tek yol bu! O çok iyi bir savunmacı ama sayı atmamı durdurmaları için tüm takım çalışmaları gerek” dedi.

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