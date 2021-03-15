Ricardo Sa Pinto yönetiminde yeni bir hava yakalamaya çalışan Gaziantep FK, evinde Denizlispor ile kapıştı. Henüz ilk saniyelerde ev sahibi, Morais ile gole yaklaştı. Denizli'de 7'de Sacko, fırsatı harcadı. 10'da Dicko'nun vuruşunu Mustafa Yumlu çizgiden çıkardı. İlk devrenin kalan bölümünde iki takım müthiş bir efor sarfetti. Belki de sezon başından bu yana bu denli seviylerde futbol oynamamışlardı. Ancak devre golsüz sona erdi. İkinci yarıda 50. dakikada Horozlar'da Özer Özdemir, Morais'e kontrolsüz girince kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Kalan bölüm ise heyecan fırtınasına sahne oldu. Ligde kalmak için mutlak kazanmak zorunda olan Denizlispor arkaya yaslanmadı. İki takım da arkada boşluklar bırakınca fırsatlar üst üste kaçtı. Ancak Denizlispor, 10 kişi kalmanın dezavantajı ile iyice yoruldu.

Enerjileri tükendi

70'te Maxim'in enfes ortasında Dicko bitirdi: 1-0. 79'da Sagal ile önemli bir fırsatı harcayan Denizli'nin enerjisi bitti. 90+1'de Gaziantep'te Muhammed ceza sahasına girdi. Kaleci Cenk'in müdahalesi sonrasında ev sahibi penaltı kazandı. Muhammet penaltıyı kaçırsa da Cenk vuruş esnasında çizgiyi erken terk ettiği için penaltı tekrarlandı. Muhammet, 2. kez topun başına geçerken, bu kez affetmedi, maçın skorunu belirledi: 2-0.

Mertcan Polat