Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, iç sahada 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11’inde 3 değişikliğe giderek Beşiktaş karşısında sahada yer aldı. Tecrübeli teknik adam, Ertuğrul Ersoy’un yerine Miranda, Andre Sousa’nın yerine Vetrih, Mirallas’ın yerine ise Kenan Özer’i görevlendirdi. Beşiktaş karşısında oyuna istediği gibi başlayamayan Gaziantep, 2 farklı geriye düştüğü maçta 90. dakikada Nouha Dicko’nun penaltıdan attığı golle farkı 1’e indirdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Andre Felipe’nin vuruşu, direkten dönünce konuk ekip, İstanbul’dan puansız ayrıldı.

Dış saha serisi 7 maça çıktı

Süper Lig’de son olarak 23 Aralık 2020’de Kasımpaşa’yı 4-0’lık sonuçla yenen Gaziantep, dün akşamki sonuçla beraber dış sahada kazanamama serisini 7 maça çıkardı. Güney Doğu ekibi, Kasımpaşa zaferi sonrasında çıktığı; Erzurum (1-1), Sivasspor (2-1), Çaykur Rizespor (3-0), Karagümrük (2-0), Trabzonspor (1-0), Konyaspor (0-0) ve son olarak Beşiktaş (2-1) mücadelelerinden istediğini alamadı