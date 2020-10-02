Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan ve gergin geçen maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 3'e çıkarırken, Trabzonspor ise puanını 5'e yükseltti. Maçın uzatma anlarında kırmızı kart gören ve tribüne gönderilen Marius Sumudica, geceye damga vuran isim oldu.

Alınan beraberlik sonrası Kalyon Stadı'nda çalan 'Antep'in Hamamları' şarkısı sonrası kendinden geçen Sumudica, bir süre dans etti. Rumen hocanın Trabzonsporlu yöneticilere bakarak oynadığı iddia edilirken, sosyal medyada Bordo Mavili ekip taraftarları Sumudica'ya tepki gösterdi.



