Hertha Berlin'in Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği hazırlık maçına sahada oynanan futboldan çok karşılaşma sonrasında Emre Belözoğlu ile rakip takım futbolcusu Jordan Torunarigha arasında yaşanan kavga damgasını vurmuştu. İki oyuncunun mücadelenin ikinci yarısında saha içerisinde yaşadığı gerginlik, müsabakanın bitiş düdüğü sonrası soyunma odalarına giden tünele taşınmıştı.

Polisin devreye girmesiyle yatıştırılabilen olayla ilgili Hertha Berlin'in teknik direktörü Ante Covic'ten de flaş bir yorum geldi. Yaşananların son derece gereksiz olduğunu vurgulayan 43 yaşındaki Hırvat hoca: "Burada kaybedilmiş hiçbir şey yok. Maç, gayet adil bir şekilde yönetildi. Bana sorarsanız böyle bir durum için ortada hiçbir neden yoktu." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler