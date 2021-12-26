Dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Antalya, iklimi, doğal güzellikleriyle turistler kadar sporcuların da tercih ettiği kentler arasında üst sıralarda yer alıyor. Pandemiye rağmen bu yıl 9 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra spor turizmiyle de adından söz ettiriyor. Türkiye'nin futbol takımları açısından en önemli kamp merkezlerinden olan Serik'teki oteller, futbol turizmine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Kentte yer alan 300'den fazla FIFA standartlarına uygun tesisten yaklaşık 80'inin bulunduğu Serik'te sahaların bakımı tamamlandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Cornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya, kentin futbol turizmiyle ilgili alt yapı ve olanaklarının üst düzeyde olduğunu söyledi. Antalya ikliminin yurt içi ve yurt dışından takımların kamp yapması için son derece uygun olduğuna değinen Alkaya, ocak ve mart ayı sonunu kapsayan kamp sezonunda kente 1000 civarında takımın 1500'e yakın organizasyon için geleceğini söyledi.

'GELEN TAKIMLARI GENELLİKLE RUS PAZARINDAN'

Geçmiş yıllarda kamp yapan marka değeri yüksek futbol takımlarının bu sene Antalya'yı tercih etmediğinden bahseden Alkaya "Gelen takımlar genellikle Rusya pazarından. Avrupa'nın alt kategorideki takımlarından ilgi devam ediyor. Bizim isteğimiz, Avrupa'nın güçlü liglerinden önemli takımları ağırlamak. Bizim tesislerimiz bu konuda çok iyi. Marka takımlar ülkemize gelsinler ki, burada ağırlayalım. Liglerde devre arasının kısa olması nedeniyle Antalya'ya ilginin azaldığını görüyoruz. Geçen sezon Süper Lig takımları, kısa bir süre de olsa değerlendirip geldiler. Bu sezon için şimdilik gelişme yok" diye konuştu.

'AMACIMIZ ÖNEMLİ TAKIMLARIN ANTALYA'DA KAMP YAPMASI'

Futbol turizminin pandemiden olumsuz etkilendiğinden bahseden Alkaya, şunları söyledi:

"Büyük takımların Antalya'yı tercih etmemesinin nedeni, pandemi öncesine dayanıyor. Rakip ülkelerden İspanya ve Portekiz'in fiyatta ucuzlama yapması ve Avrupa'da olmaları bizi olumsuz etkiledi. Bu başarıyı yakalamış bir kentiz. Tekrar çabalarımızı sürdürerek önemli takımları, Antalya'ya getirmek istiyoruz. Bütçe önemli değil. Marka takımların reklam şansı farklı irdelenmeli. Onlar sadece para değil, ülkemizin reklamını da yapıyor. Bizim ilk amacımız; önemli takımların Antalya'da kamp yapmalarını sağlamak. Şartlar güçleşse de cazibe yaratacak çok şeyimiz var."

'BEKLENTİMİZ 2020 YILINA GÖRE DAHA ÜST SEVİYEDE'

Calista Luxury Resort'un satış ve pazarlama direktörü Gürsel Kaya ise futbol turizminin Antalya ve ülke turizminde önemli gelir kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekti. Pandemi nedeniyle Antalya'ya gelen takım sayısının düştüğünü anlatan Kaya, "Futbol turizmi yapan tesisler, olarak çabamız tekrar eski dönemlere dönmek. Pandemi koşullarında en üst kurallara uyarak ağırlıyoruz. Kamplarını olumlu bitirecek çalışmaları yapıyoruz. Bu yılki beklentimiz; 2020 yılına göre daha üst seviyede. Ancak 2015 rakamlarında değil. Özellikle Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan, Doğu Avrupa ile Balkan ülkelerinden takımları ağırlayacağız. Batı Avrupa'dan pandemi nedeniyle gelen takım sayısı düşük."

'SÜPER LİG TAKIMLARINDAN REZERVASYON YOK'

Süper Lig takımlarının bu sezon devre arası kısa süreli olması nedeniyle henüz Antalya'da kamp rezervasyonu yaptırmadığı belirten Kaya, "10 günlük devre arasında kupa maçları olmazsa ocak ayı sonunda Süper Lig takımlarını bölgemizde ağırlayabileceğiz. Şu ana kadar herhangi bir rezervasyon yok. Süper Lig takımlarının bölgemizde kamp yapması hem ekonomik hem de tanıtım anlamında ciddi katkı sağlıyor" diye konuştu.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),(DHA)