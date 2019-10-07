Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın bu sezon 7 maçta da görev verdiği Ufuk Akyol, orta sahadaki performansının yanı sıra, son 2 maçta attığı gollerle kırmızı beyazlı takımın başarısında önemli rol üstlendi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 7'nci haftasını Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlayan Antalyaspor, 11 puan topladı. Milli maç nedeniyle lige verilen araya moralli giren kırmızı beyazlılar, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak. Kırmızı beyazlılarda 7 haftalık dönemde genç futbolculardan Ufuk Akyol, performansı ile dikkati çekti. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın 7 maçta da ilk 11'de görev verdiği Ufuk Akyol, toplam 594 dakika oyunda kaldı.

Antalyaspor'a Fatih Karagümrükspor'dan transfer olan Ufuk Akyol, Süper Lig'deki ilk yılında performansıyla taraftarın beğenisini kazandı. Ufuk Akyol, son iki maçta Btc Turk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçında attığı golle takımının kazandığı puanda önemli rol oynadı. 22 yaşındaki futbolcunun ilerleyen dönemde Antalyaspor formasıyla önemli başarılara adını yazdırması bekleniyor.

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