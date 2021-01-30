Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da sezonun ilk devresi Fedor Kudryashov 20 maçta 1791 dakika, Boffin 18 maçta 1620 dakika, Nuri Şahin de 20 maçta 1571 dakika sahada kalarak, takımda en fazla süre forma giyen futbolcular oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin ilk devresini 26 puanla tamamladı. Kırmızı beyazlılar 20 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı beyazlılar 5 haftalık yenilmezlik serisini ligin ikinci devresinin ilk maçı Gençlerbirliği karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un sezonun ilk devresinde oynadığı 20 maçta da forma giyen iki futbolcusu oldu. Fedor Kudryashov ile Nuri Şahin 20 maçta da ilk 11'de yer aldı. Karşılaşmalarda Fedor Kudryashov 1791 dakika, Nuri Şahin de 1571 dakika sahada kaldı. Kaleci Boffin ise 18 maçta 1620 dakika forma giydi. Kırmızı beyazlılarda sahada en uzun süre görev alan ilk 3 futbolcu sırasıyla Fedor Kudryashov, Boffin, Nuri Şahin oldu.

Fraport TAV Antalyaspor'un en uzun süre forma giyen ilk 3 futbolcu ardından genç oyuncu Bünyamin Balcı yer aldı. 17 maçta görev alan Bünyamin, 1447 dakika sahada kaldı. Bünyamin'i 17 maçta 1389 dakika görev alan Amilton, 15 maçta 1349 dakika oynayan Naldo ve 16 maçta 1324 dakika sahada kalan Fredy takip etti.

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