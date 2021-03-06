Antalyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcü ismi Samuel Eto’o
Süper Lig’deki ilk golünü 1982-1983 sezonunda 1-1 sona eren Fenerbahçe maçında Metin Şahin ile atan Antalyaspor, 1000. golünü Fredy ile 2020-2021 sezonunda yine sarı-lacivertlilere karşı aynı skorla sona eren mücadelede kaydetti. Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto’o oldu.
Süper Lig’de 25’inci sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 28. haftada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada 12 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmanın yanı sıra 1000 gol barajını aşan takımlar arasına adını yazdırdı.
Ligde ilk kez 1982-1983 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982’de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede, kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren gole Metin Şahin imza attı.
Antalyaspor’un 38 yıl 6 ay önce açtığı gol perdesinde en son sahneye Angolalı Fredy çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 Mart 2021’de yine sarı-lacivertlilere konuk oldukları ve 1-1 berabere sona eren mücadelede, takımının Süper Lig’deki 1000’inci golünü atarak tarihe geçti.
En gollü sezonu 2015-2016
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig’de bir sezonda en çok gole 2015-2016 sezonunda rakip kaleleri 53 kez havalandırarak ulaştı.
En az fileleri sarstığı sezon ise 1982-1983’de gerçekleşen Antalyaspor’un Süper Lig’deki gollerinin sezon dağılımı şöyle:
Sezon Gol
1982-1983 27
1983-1984 34
1984-1985 33
1986-1987 37
1994-1995 39
1995-1996 45
1996-1997 38
1997-1998 51
1998-1999 46
1999-2000 42
2000-2001 45
2001-2002 46
2006-2007 32
2008-2009 34
2009-2010 49
2010-2011 41
2011-2012 32
2012-2013 50
2013-2014 34
2015-2016 53
2016-2017 47
2017-2018 40
2018-2019 39
2019-2020 41
2020-2021 (28 haftada) 25
En golcü Eto’o
Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto’o. Antalyaspor formasıyla 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto’o’yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı futbolcu Tita 37 golle, Necati Ateş 30 golle takip etti. (AA)