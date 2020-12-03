Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 39'uncu defa karşılaşacağı MKE Ankaragücü'nü yenerek, 7 maçtır süren galibiyet hasretine son vermeyi istiyor. İki takımın Süper Lig maçlarında Antalyaspor 16, MKE Ankaragücü 10 defa galibiyeti elde etti.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar karşılaşmada rakibini yenip, 7 maçtır süren galibiyet hasretine son vermek istiyor. İki takım tarihinde daha önce 43 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig, 1. Lig ve kupa müsabakalarının 16'sını Fraport TAV Antalyaspor, 12'sini MKE Ankaragücü kazanırken, 15 maç ise berabere bitti. İki takımın TFF 1'inci Lig'deki 2 karşılaşması ile bir hazırlık maçı berabere bitti, Türkiye kupasındaki 2 maçı ise MKE Ankaragücü kazandı.

Fraport TAV Antalyaspor ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de ise 39'uncu karşılaşmasını oynayacak. İki takım arasında oynanan Süper Lig maçlarında Fraport TAV Antalyaspor 16, MKE Ankaragücü 10 defa galibiyeti elde etti. İki takımın 12 müsabakası da beraberlikle sonuçlandı. Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazandı. Fraport TAV Antalyaspor MKE Ankaragücü ile oynadığı son 12 Süper Lig maçında da gol bulmayı başardı. Bu maçlarda 8 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan Fraport TAV Antalyaspor, en son Mayıs 2007'deki karşılaşmada fileleri havalandıramadı.

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 10 puan topladı. Kırmızı beyazlılar, ligde oynadığı son 7 maçta 3 puan kazanamadı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2 lig maçı oynayan kırmızı beyazlılar, bu maçlarda 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Kırmızı beyazlılar, MKE Ankaragücü'nü sahasında yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de teknik direktör Ersun Yanal ile ilk 3 puanını kazanmak istiyor.

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