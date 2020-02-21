ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride milli takımlara seçilmesiyle alıyor. Daha önce Hasan Akıncıoğlu başkanlığı döneminde altyapısından yetişen 9 oyuncuyu milli takımlarımıza gönderen Antalyaspor, bu kez 14 oyuncusunun milli takımlardan davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Antalyaspor'un altyapısından yetişerek Ümit Milli Takım kadrosunda sürekli yer bulan Doğukan Sinik, kendisinden sonra gelen jenerasyona da örnek oldu. 1999 doğumlu olan Doğukan, toplam 24 kez milli oldu. Şu anda A takımda oynayan ve milli olan oyunculardan biri de Bünyamin Balcı. 2000 doğumlu olan Bünyamin Balcı, ay-yıldızlı formayı futsalda terletti ve 23 kez ülkemizi temsil etti. A takımda yer bulup milli olan oyunculardan bir diğeri ise Halil İbrahim Sevinç. 2002 doğumlu olan Halil İbrahim, 10 kez U16, 21 kez U17 ve 3 kez U18 olmak üzere toplam 34 kez milli forma için davet aldı.

HER YAŞ GRUBUNDAN VAR

Fraport TAV Antalyaspor'un altyapısında forma giyen ve milli takımlarda yer alan oyunculardan biri de Mustafa Erdilman. 2004 doğumlu genç futbolcu 4 kez U14, 12 kez U15 ve 6 kez de U16 olmak üzere şu ana kadar 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti. 2004 doğumlu diğer futbolculardan Mevlüthan Ekelik 4, Serdar Poyraz 2, Adem Metin Türk ise 19 kez milli oldu. 2005 doğumlu oyunculardan Mevlüt Emir Gürlek 3, Lütfi Yurttakal 2 ve Gürkan Yamak 1 kez U15 milli takımda yer aldı.

REKORTMEN GENÇLER

2001 doğumlu oyunculardan Mustafa Acar futsalda 20 kez milli olurken, devre arasında Fethiyespor'a kiralık olarak giden Talha Bulut 1 kez milli oldu. Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını elinde bulunduran Fehmi Koç, 9 kez U15, 7 kez de U16 olmak üzere toplam 16 kez milli takım forması giyerken Antalyaspor'un en genç milli olan oyuncusu ise 2006 doğumlu Taha Osman Özmert oldu. A Takımda forma giyen Hakan Özmert'in kardeşi de olan Taha Osman, en son açıklanan U14 milli takım kadrosunda kendisine yer buldu.

A TAKIMIN MİLLİLERİ

Fraport TAV Antalyaspor'un Süper Lig'de mücadele eden A takımında da milli oyuncuları bulunuyor. Nazım Sangare Türkiye A Milli Takım formasını terletirken Ondrej Celustka Çekya milli takımının, Fredy Ribeiro Angola milli takımının, Fedor Kudriashov ise Rusya milli takımının kadrosunda halen yer bulan isimler arasında.

Bu oyuncularla birlikte Antalyaspor'da toplam 18 futbolcu milli takımlarda yer almış oldu.

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