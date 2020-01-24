Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde rakibi Demir Grup Sivasspor ile ilk maçını sahasında rövanşı da deplasmanda oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimlerinde Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile eşleşti.

Çeyrek final maçında Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile ilk karşılaşmayı evinde, rövanşı da deplasmanda oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat; rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılırken, Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.

Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında tur atlayan, Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasından üst tura yükselen takımla yarı finalde rakip olacak.

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