Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda rakibi Pendik Spor Kulübü oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fraport TAV Antalyaspor'un rakibi Pendik Spor Kulübü oldu. 4'üncü tur müsabakaları tek maç eleme usulüne gör 24-25-26 Kasım'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Fraport TAV Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kupadaki rakibini şu sözlerle duyurdu:

"Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda rakibimiz Pendik Spor Kulübü oldu. Raptiye Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme Turu'nda maçlar 24-25-26 Kasım tarihlerinde oynanacak."

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