Antalyaspor’un kozu Lukas Podolski

Sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Antalyaspor, gözünü Sivasspor’a dikti. Şampiyonluk mücadelesi veren rakibini yıkmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar’da, en büyük hücum kozu ise Podolski.

Devre arası transferinde takıma katılan Alman yıldız, son 3 lig maçında 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Teknik direktör Tamer Tuna, Podolski’yi Sivas’a karşı da ilk 11’de oynatmayı planlıyor. 27 puanı bulunan Güney ekibi, galibiyete uzanması halinde alt taraftan biraz daha uzaklaşacak.