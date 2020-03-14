Antalyaspor’un kozu Lukas Podolski

Sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Antalyaspor, gözünü Sivasspor’a dikti. Teknik direktör Tamer Tuna, son 3 lig maçında 2 gol, 2 asist yapan Lukas Podolski’yi Sivas’a karşı da ilk 11’de oynatmayı planlıyor.

14 Mart 2020, Cumartesi 10:10 Son Güncelleme:
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Antalyaspor’un kozu Lukas Podolski

Sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Antalyaspor, gözünü Sivasspor’a dikti. Şampiyonluk mücadelesi veren rakibini yıkmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar’da, en büyük hücum kozu ise Podolski.

Devre arası transferinde takıma katılan Alman yıldız, son 3 lig maçında 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Teknik direktör Tamer Tuna, Podolski’yi Sivas’a karşı da ilk 11’de oynatmayı planlıyor. 27 puanı bulunan Güney ekibi, galibiyete uzanması halinde alt taraftan biraz daha uzaklaşacak.

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