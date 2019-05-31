Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'da bu sezon Hakan Özmert en fazla sarı kart, Charles ise en fazla kırmızı kart gören futbolcu oldu. Golcü Mevlüt Erdinç ise sezonu kart görmeden tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da futbolcular bu sezon maçlarda 78 sarı, 6 kırmızı kart gördü. Diğer takımlar arasında sarı kart sayısıyla 7'nci sırada yer alan Antalyaspor'da, hakemlerin en fazla kart gösterdiği futbolcu Diego ile Hakan Özmert oldu. Hakan Özmert maçlarda 9 sarı kart, Diego ise 8 sarı ile 1 kırmızı kart gördü. İki futbolcunun ardından Nazım, Doğukan, Amilton 6'şar sarı kartla takımın en fazla kart gören isimleri arasında yer aldı.

Antalyaspor'da bu sezon 5 futbolcu kırmızı kart gördü. Takımda Diego'nun yanı sıra Charles, Celustka, Chico ve Charles hakemler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Charles, iki kart sayısıyla takımda en fazla kırmızı kart gören futbolcu oldu.

Kırmızı beyazlı takımda 24 maçta 1461 dakika sahada kalan ve 12 gol atan Mevlüt Erdinç ise sezonu kart görmeden tamamladı. Mevlüt Erdinç'in yanı sıra Antalyaspor'da 23 maçta 1072 dakika oynayan Serdar Özkan, 10 maçta 420 dakika görev alan Zeki Yıldırım, 3 maçta 270 dakika kaleyi koruyan Ferhat Kaplan ile 2 maçta 108 dakika sahada kalan Tarık Çamdal, bu sezon hakemler tarafından kartla cezalandırılmadı.

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