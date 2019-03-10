Antalyaspor'un istikrarı yok

Düşük bütçe ve kısıtlı kadroya rağmen sezona müthiş bir başlangıç yapan Antalyaspor, uzun süre zirveyi zorlasa da, ikinci yarıda önlenemez bir düşüşe geçti.

10 Mart 2019, Pazar 09:31
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Antalyaspor'un istikrarı yok

Düşük bütçe ve kısıtlı kadroya rağmen sezona müthiş bir başlangıç yapan Antalyaspor, uzun süre zirveyi zorlasa da, ikinci yarıda önlenemez bir düşüşe geçti.

Son 9 haftadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Bülent Korkmaz’ın öğrencileri, geçtiğimiz hafta Ankaragücü’ne kendi evinde 4-2 yenilerek orta sıralara kadar geriledi.

Kırmızı- Beyazlılar kötü gidişata rağmen Galatasaray’a sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Son idmanını bugün yapacak olan Antalyaspor, çalışma sonrası İstanbul’a geçerek kampa girecek. 

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