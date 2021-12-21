Antalyaspor İstanbul ekiplerini yenemiyor

Süper Lig 'in 18. hafta açılış maçında Antalyaspor ve Kasımpaşa, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa son dakikada bulduğu golle mücadeleden beraberlikle ayrılırken deplasmanda çok değerli 1 puan aldı.

Antalyaspor evinde aldığı üst üste galibiyetlerle düşme hattından uzaklaşırken Kasımpaşa karşısında berabere kalarak iç saha galibiyet serisi son buldu. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alan Antalyaspor, Kasım 2016-Şubat 2017 arasında altı maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Alınan bu sonucun ardından İstanbul takımlarına rakip olduğu son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (7B 4M), son galibiyetini bu statta Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek aldı (Ocak 2021).

Bu sezon deplasmanda henüz maç kazanamayan Kasımpaşa (3B 6M), Süper Lig tarihinde dış sahada daha uzun galibiyet hasretiyle başladığı iki sezonda da ligden düştü (1963/64 & 2010/11).











