Süper Lig’in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak Antalyaspor’da teknik direktör Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, takımın durumunu değerlendirdi.

Ligde 3 haftadır mağlup olduklarını ve bireysel hataların ön plana çıktığını ifade eden Korkmaz, "Beşiktaş maçında ilk yarı başka, ikinci yarı bambaşka bir oyun oynadık. Berabere kalabilir ya da yenebilirdik ama olmadı. Bireysel hataları ortadan kaldırıp oyun istikrarını sağlarsak hem istediğimiz oyunu oynarız hem de istediğimiz sonuçları alırız. Dolayısıyla bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı çok önemli, inşallah istediğimizi alacağız." diye konuştu.

Korkmaz, yetenekli ve profesyonel takımda oynama kapasitesi olan her oyuncuyu oynatabileceklerini vurguladı.

Paul Mukairu’nun bu oyunculardan biri olduğunu ve geçen sene altyapılarında yer aldığını anlatan Bülent Korkmaz, "Onu hazırlık maçlarında gördük, bizimle birlikte olabileceğine karar verdik. Doğukan, Bahadır, Bünyamin gibi oyuncularımız da var. Futbolumuzun gelişmesi ve kulüplerin geleceği için genç oyunculara daha fazla fırsat verilmesi lazım. Ancak onların da oynayabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.