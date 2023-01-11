Son lig maçında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
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Antalyaspor, Fisayo Dele-Bashiru ile ilgileniyor
Daily Post Nigeria'da yer alan habere göre; Kırmızı-beyazlı ekibin, Beşiktaş 'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen ve İngiltere Football League One Ligi ekiplerinden Sheffield Wednesday takımında forma giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği belirtildi.
PSV ve Milan da peşinde
Haberde, Antalyaspor'un dışında Serie A devi AC Milan ve Hollanda kulübü PSV Eindhoven'ın da Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer aldığı kaydedildi.
Kulübüyle görüşmeleri sürüyor
Son birkaç aydır geleceği tartışılan orta saha oyuncusunun, kulübü Sheffield Wednesday ile görüştüğü ancak henüz anlaşmaya varılamadığı ifade edildi.
Bu sezonki performansı
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 26 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti. Nijeryalı oyuncunun güncel piyasa değeri 300 bin Euro. (Ajansspor)