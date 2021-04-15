Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un, Spor Toto Süper Lig'deki 8 maçlık iç saha yenilmezlik serisi, Demir Grup Sivasspor maçında son buldu. Kırmızı beyazlı takım, ikinci kez sahasında oynadığı maçlarda kalesinde 3 ve üzeri gol gördü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'a 4-2 mağlup oldu. Kırmızı beyazlı takımın, Sivasspor yenilgisiyle hem 7 maçlık iç saha serisi sona erdi, hem de ikinci kez iç saha maçlarında bir rakibinden 3 ve üzeri gol yedi. Antalyaspor, aldığı mağlubiyetle haftayı 39 puanla 12'nci sırada tamamladı.

SERİ 7'DE KALDI

Antalyaspor, sahasında oynadığı ve 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor mücadelesinin ardından 7 maçlık iç saha yenilmezlik serisi yakalamıştı. Kırmızı beyazlı takım bu hafta sahasınad Demir Grup Sivasspor'a 4-2 yenilerek serisini de sonlandırmış oldu. Antalyaspor iç sahada Atakaş Hatayspor maçından sonra oynadığı Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor maçlarını kazanırken, Trabzonspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında beraberlik ve son hafta oynanan DG Sivasspor maçından ise yenilgi ile ayrıldı.

1000 PUANA ULAŞAMADI

Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçında da 1000 puan barajına ulaşma şansı elde edemedi. Kırmızı beyazlı takım, ligde 24 sezonda 818, bu sezon da 32 maç oynarken, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 354 mağlubiyet yaşadı. Bugüne kadar oynadığı maçlarda 999 puanın sahibi olan Antalyaspor, bu hedefine bir sonraki hafta deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçında ulaşmayı deneyecek.

SAHASINDA 2'NCİ KEZ 3 ÜZERİ GOL

Demir Grup Sivasspor'a 4-2 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon 2'nci kez sahasında oynadığı bir maçta kalesinde 3 ve üzeri gol gördü. Kırmızı beyazlı takım iç sahada oynadığı maçlarda Gençlerbirliği (2-0), Yukatel Denizlispor (1-0), MKE Ankaragücü (1-0), Kayserispor (2-0) ve Medipol Başakşehir (0-0) maçlarında kalesini gole kapatırken, Gaziantep FK (1-1), Fatih Karagümrük (3-1), Trabzonspor (1-1), Beşiktaş (1-1), Yeni Malatyaspor (1-1), Kasımpaşa (1-1) ile BB Erzurumspor (3-1) mücadelelerinde kalesine tek gole engel olamadı. Antalyaspor, kaybettiği Fenerbahçe (0-2) ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında kalesinde 2 gol görürken, Demir Grup Sivasspor'dan (2-4) 4, Atakaş Hatayspor'dan (0-6) 6 gole engel olamadı.