Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da bedelli askerlik için başvuru yapan 3 futbolcu, sezonun sona ermesiyle kendilerine tanınan haktan faydalandı. Sezon sonunda belirtilen tarihte askerlik yapmayı tercih eden futbolcular, dün birliklerine katıldı. Kırmızı-beyazlılarda kaleci Ferhat Kaplan, Zeki Yıldırım, Salih Dursun, Osman Çelik bot bağladı. Futbolculardan Ferhat Kaplan İskenderun'da, Zeki Yıldırım ile Osman Çelik Aydın'da askerlik görevini yapacak.

Antalyasporlu futbolcular 18 gün sürecek askerlik hizmetini tamamlayıp, yeni sezon hazırlıklarına takımla başlayacak.