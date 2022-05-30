Antalyasporlu yüzücüler Belgrad’da 4 altın madalya kazandı

Talya Erdoğan, 200, 400 ve 800 metre serbest yarışlarında 14-17 ve açık yaş kategorilerinde birinci olarak altın madalyaları toplarken takım arkadaşı Emir Batur Albayrak ise müsabakaların son günü düzenlenen 1500 metre serbest yarışlarında 15-18 ve açık yaş kategorilerinde birinci olarak altın madalya uzanan isim oldu.

Belgrad’da uluslararası başarılar elde eden Antalyasporlu sporcular ve baş antrenör Turgay Demircioğlu, 3-5 Haziran tarihlerinde Portekiz’in Setubal kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Açık Su Şampiyonası’na katılmak üzere yolculuk hazırlıklarına başladılar.

Antalyaspor Yüzme Takımı'nın sporcuları olan Sevim Eylül Süpürgeci ve Poyraz Şan Aşkın’ın da Türkiye'den gelerek katılması ile birlikte Portekiz’de toplanacak 18 sporcu ve 5 antrenörden oluşan milli takım kafilesinde Antalyaspor’dan 4 sporcu ve 1 antrenör yer almış olacak.

İHA