Antalyaspor, Fransız futbolcusu William Vainqueur'ün sezon sonuna dek kiralanması için Monaco'yla prensipte anlaşmıştı. Ancak 30 yaşındaki ön liberonun sağlık kontrollerinden geçemediği açıklanmıştı.

Monaco'nun teknik patronu Thierry Henry de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık kontrolü iyi geçmedi. Yazık oldu çünkü onu hem kariyeri hem oyun tarzı hem de Ligue 1 tecrübesi nedeniyle takımımızda görmek istiyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

Suya düşmesi beklenen transferle ilgili olarak bugün L'Equipe gazetesinden ise bomba bir iddia geldi. Gazete, oyuncunun transferiyle ilgili olarak Monaco'nun son bir durum değerlendirmesi daha yapacağını kaydetti.

Haberde kulübün sportif direktörü Michael Emenalo'nun Vainqueur'ün çok faydalı olacağını düşündüğü ve oyuncunun da Monaco'da oynamayı çok istediği belirtilirken önümüzdeki günlerde Vainqueur ile başkan Vadim Vasilyev'in bir araya geleceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler