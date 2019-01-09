Antalyaspor'un 2017 yazında Roma'dan kadrosuna kattığı William Vainqueur, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yolunu tuttu.

Bugün Fransız basınında çıkan haberler sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayımlayan Antalyaspor kulübü, oyuncunun sezon sonuna dek Monaco'ya kiralandığını duyurdu.

Öte yandan Kırmızı Beyazlı ekip, bir diğer futbolcusu Maicon Marques ile olan sözleşmelerini de karşılıklı olarak feshettiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Antalyasporumuzun sözleşmeli futbolcularından William Vainqueur ve Maicon Marques ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmıştır. 1.5 yıldır formamızı başarıyla giyen Maicon Marques ile karşılıklı olarak görüşülerek sözleşmesinin feshi yoluna gidilmiştir. Çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçen Maicon Marques'e verdigi hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz. Diğer futbolcumuz William Vainqueur ise sezon sonuna kadar Fransa'nın AC Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralanmıştır. Kulübümüzle 2020 yılı Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Vainqueur'e de ligin ikinci yarısında yeni takımında başarılar dileriz."