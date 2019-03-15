Antalyasporlu Serdar Özkan'ın acı günü

Antalyaspor forması giyen Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan vefat etti.

15 Mart 2019, Cuma 10:15
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Antalyasporlu Serdar Özkan'ın acı günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da oynayan Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan, MS (Multiple Skleroz) hastalığından dolayı 2 yıldır İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız futbolcunun annesinin cenazesi bugün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde toprağa verilecek.

Antalyaspor'un internet sitesinden yapılan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumenin cenazesi bugün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Nermin Özkan'a Allah'tan rahmet, futbolcumuz Serdar Özkan, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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