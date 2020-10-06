Antalyasporlu oyuncuya Yunanistan vize vermiyor

Yunanistan spora siyaset karıştırdı. Ermenistan'ın Azerbaycan'da yaptığı işgale tepkiler sürerken, Yunanistan bir sportif müsabakada bir Azerbaycanlı sporcuya engel çıkarttı.

Türkiye'yi EHF Avrupa Kupası'nda temsil eden Antalyaspor Hentbol Takımı ikinci turda Yunanistan'ın AC Diomidis Argous Takımı ile 14 veya 15 Kasım'da karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor Kulübü'nden edinilen bilgiye göre; Yunan makamları, kırmızı beyazlı takımın 35 yaşındaki Azerbaycanlı oyun kurucusuna vize engeli çıkarttı. Yunanistan, Oleg Georgiyevski için yapılan vize talebine olumsuz yanıt verdi.

Rövanş 21 Kasım'da Antalya'da

Yunan makamlarının bu tavrına tepki gösteren Antalyaspor, sıkıntını aşılması için çalışmalarını sürdürüyor. Antalyaspor, 14 Kasım'da Yunanistan'ın Argos şehrinde karşılacağı AC Diomidis Argous'u 21 Kasım'da rövanşta ağırlayacak. Erkekler Süper Ligi'nde iki maça çıkan Antalyaspor, puan alamadı.

(Ajansspor)