Geçtiğimiz sezon Belçika'da kiralık olarak Anderlecht forması giyen Antalyaspor'lu Paul Mukairu'nun Bundesliga'ya transfer olacağı iddia edildi.

İngiliz internet sitesi Insidefutbol.com'un Alman basınına dayandırdığı habere göre Leipzig, bonservisi Belçika ekibi Anderlecht'te bulunan ve Antalyaspor'da kiralık olarak geçtiğimiz sezonu Süper Lig 'de geçiren Mukairu ile ilgileniyor. Almanların 2000 doğumlu Nijeryalı futbolcu için harekete geçtiği ve kulübüyle temas halinde olduğu öğrenildi. Öte yandan haberde İngiliz devi Tottenham'ın da genç futbolcuyla ilgilendiği ancak Leipzig'in transferde bir adım önde olduğu belirtildi.





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Anderlecht ile 23 maça çıktı

Antalyaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Paul Mukairu, geçtiğimiz sezon Anderlecht ile Belçika 1. Ligi'nde 23 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Öte yandan satın alma opsiyonu 3 milyon euro olan Nijeryalı için Inter'in 7,5 milyon euroyu gözden çıkardığı da ileri sürüldü.