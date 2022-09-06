Antalyaspor’da geçtiğimiz sezon başında Konyaspor ’dan transfer edilen ve beklentilerin çok uzağında kalan Deni Milosevic, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Erkan Eyibil ile birlikte lisansı çıkarılmayan ve bir süredir A takım ile antrenmanlarda da yer alma Boşnak futbolcu, Sakaryaspor ile anlaşma sağladı. Akdeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun, resmi imzaların atılmasının ardından 1 yıl kiralık olarak Sakaryaspor forması giyecek.

Maaşın bir kısmı Antalyaspor’dan

Yüksek maaşı sebebiyle uzun süre takımdan ayrılmaya sıcak bakmayan Milosevic, antrenmanlara alınmamasının ardından görüşmelerini sıklaştırdı. Sakaryaspor ile prensip anlaşmasına varan deneyimli futbolcunun yaklaşık 800 bin euro olan maaşının bir kısmını da Antalyaspor’un ödeyeceği öğrenildi.

484 dakika oynadı

Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan futbolcular arasında yer alan Deni Milosevic, son 17 haftada süre alamadı. Ligde sadece 15 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, 484 dakika sahada kalarak skor katkısı sağlamadı. Türkiye Kupası’nda 3 maçta 1 gol kaydeden Milosevic, Süper Kupa’da da 64 dakika mücadele verdi.

Kaynak: Ajansspor