Antalyasporlu jimnastikçiler Bosna Hersek yolcusu

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Ritmik Jimnastik Takımı, Bosna-Hersek'te düzenlenecek Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılacak.

Antalyaspor Ritmik Jimnastik Takımı, 19-23 Eylül tarihleri arasında Bosna- Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılacak. Antrenörler Merve Kahraman Sukic ve Serap Tırtır'ın öğrencileri Alisa Akhun, Rüzgar Naz Bozkurt, Nihal Yenidünya, Fatma Ceyda Alp, İdil Miray Kılınçay, Lavin Nedret Gül, Nil Demre Pektaş, Mira Pir, Özüm Hacer Bayarlar ve Işık Selen Gönen madalya için mücadele edecek.

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