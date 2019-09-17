Antalyasporlu jimnastikçiler Bosna Hersek yolcusu

Antalyasporlu jimnastikçiler Bosna Hersek yolcusu

17 Eylül 2019, Salı 11:23
- A +
Antalyasporlu jimnastikçiler Bosna Hersek yolcusu

 

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Ritmik Jimnastik Takımı, Bosna-Hersek'te düzenlenecek Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılacak.

Antalyaspor Ritmik Jimnastik Takımı, 19-23 Eylül tarihleri arasında Bosna- Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Uluslararası Ritmik Jimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılacak. Antrenörler Merve Kahraman Sukic ve Serap Tırtır'ın öğrencileri Alisa Akhun, Rüzgar Naz Bozkurt, Nihal Yenidünya, Fatma Ceyda Alp, İdil Miray Kılınçay, Lavin Nedret Gül, Nil Demre Pektaş, Mira Pir, Özüm Hacer Bayarlar ve Işık Selen Gönen madalya için mücadele edecek.

FOTOĞRAFLI

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...