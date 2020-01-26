Antalyasporlu Jahovic, 2 gün müşahede altında tutulacak

Süper Lig’te Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle Antalya’daki özel bir hastaneye kaldırılan Antalyaspor’un Makedon futbolcusu Adis Jahovic’in, 2 gün müşahede altında tutulacağı bildirildi.

26 Ocak 2020, Pazar 20:07 Son Güncelleme:
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Antalyasporlu Jahovic, 2 gün müşahede altında tutulacak

Süper Lig’te Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle Antalya’daki özel bir hastaneye kaldırılan Antalyaspor’un Makedon futbolcusu Adis Jahovic’in, 2 gün müşahede altında tutulacağı bildirildi.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Jahovic’in Memorial Antalya Hastanesi’nde tedaviye alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır." denildi.

Makedon forvet, deplasmanda oynanan Denizlispor karşılaşmasında kafasına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılmış, detaylı sağlık kontrolü için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya’ya getirilmişti.

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