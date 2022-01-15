Antalyasporlu Haji Wright: Bu gol garantisi olur

Süper Lig 'in 21. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da ABD'li forvet Haji Wright mücadeleyi değerlendirdi.

Uzun zamandır gol sorunu çeken Kırmızı-Beyazlılar'ın bugün Fenerbahçe karşısında ağları sarsmasının umut verici olduğunu dile getiren 23 yaşındaki oyuncu, "Son haftalarda skor üretemediğimiz doğru ama bunu bir iki oyuncuya dayandıramayız. Takım olarak hücum gücümüzde sıkıntı vardı. Sonunda gol attık, bu gol umarım daha fazla skor üreteceğimizin garantisi olur. Çalışmalarımızı yapıyoruz ve umarız önümüzdeki maçlarda karşılığını alırız" yorumunu yaptı.