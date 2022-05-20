Antalyaspor'da gösterdiği başarılı performans ve attığı gollerle dikkat çeken Haji Wright bu zamana kadar Milli Takım formaması giymemişti. Bu sezonki çıkışı sonrasında ABD, Gana ve Liberya Milli Takımları 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçmişti.

Golcü oyuncunun hangi ülkeyi seçeceği merak konusu olmuşken, Antalyaspor- Galatasaray maçının ardından ABD Milli Takım kadrosu açıklandı ve Haji Wright'ın da kadroda yer aldığı görüldü.

Wright, ABD ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterebilecek.

Kiralık sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Danimarka ekibi Sönderjyske'ye dönecek olan başarılı futbolcu bu sezon 35 maça çıkarken, 15 gol, 2 asistle oynadı.

İşte ABD Milli Takımı'nın açıklanan kadrosu: