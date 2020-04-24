Antalyasporlu futbolcu Lukas Podolski futbolu özledi

Fraport TAV Antalyaspor’un golcü futbolcusu Lukas Podolski, yeşil sahalara döneceği günün özlemini çekiyor. Japonya’nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından ara transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor’a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Lukas Podolski, ilk kez kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig’in 21. haftasında dış sahada Hes Kablo Kayserispor deplasmanında 2-2 sona eren maçta görev yaptı.

Podolski, yeni takımında bugüne kadar 1’i Türkiye Kupası, 6’sı Süper Lig olmak üzere 7 karşılaşmada 326 dakika süre aldı.

Takımına önemli katkı sunan Podolski, bu maçlarda 2 gol attı. Podolski, kırmızı-beyazlı ekipteki ilk golünü, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları ve son 3 dakikasında forma giydiği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

Yıldız oyuncu, 25. haftada deplasmanda 1-1 sona eren Gençlerbirliği maçında da takımının tek golüne imza atan oyuncu oldu.

Golcü futbolcu Podolski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Süper Lig’e verilen arada Antalya’daki evinde kendi bireysel antrenmanlarının yanında takımın iki günde bir uyguladığı telekonferans sistemine de dahil oluyor.

AA