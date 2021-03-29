Antalyasporlu Fredy şampiyonluk favorisini açıkladı

Antalyaspor’a 2018-2019 sezonunun devre arasında gelen Fredy, bu sezon 30 maçta 5 gol attı, 6 da asist yaptı. Angolalı yıldız, ‘Comparisonator’ verilerine göre hem ofansif hem defansif verilerde aynı anda Süper Lig’de ilk 10 içerisinde yer alan tek merkez orta saha oyuncusu.

‘Kaleci olarak başladım’

Futbola başlama hikayenden kısaca bahseder misin?

“İsmim babamınkiyle aynı; Alfredo Ribeiro. Karışıklık olmasın diye bana ‘Fredy’ derler. Angola’da doğdum fakat henüz 2 aylıkken Portekiz’e taşınmışız. Annem, babam ve kardeşlerimle fakir bir mahallede yaşardık. Ne yazık ki babamla çok fazla vakit geçiremedim, kanser sebebiyle vefat etti. Fakat hayata dair bana çok değerli şeyler öğretti. Futbola 8 yaşında kaleci olarak Caparica Kulübü’nde başladım. 2 sene sonra başka bir yere taşındık ve annem beni Belenenses’in seçmelerine götürdü. 16 yaşında A Takım’a çıktım. Bu süreçte ülkemin Libolo ve Hollanda’nın Excelsior takımlarında oynadım. 2019’da ise Belenenses’ten, Antalya’ya geldim.”

‘Hayalim Ronaldo ve Henry’ydi’

Küçük bir çocukken hayalin kim olmaktı?

“Çocukluğumda Fenomen Ronaldo, dünya futbolunu domine ediyordu. Onun driplinglerini, çalımlarını ve gollerini izlemek büyüleyiciydi. Henry ise hayranı olduğum Arsenal takımının lokomotifiydi. Müthiş bir zerafetle oynuyordu. Onlar gibi olmak istemiştim. Kariyerimin başından beri ise doğal pozisyonum 10 numara. Ama ben hep saha içinde savaşan bir oyuncuydum. Zaman geçtikçe de daha komple bir orta sahaya dönüştüm.”

‘Ersun hocayı araştırdım’

Ersun Yanal’ın size nasıl bir etkisi oldu?

“Ersun hoca çok zeki bir futbol adamı ve vizyon sahibi. O takıma gelmeden önce onunla ilgili araştırma yapmıştım. Çok güçlü ve dominant bir oyun tarzı vardı. Bu oyunu anlatmaya çalıştı ama yoğun sezonda farklı bir oyuna hazırlanma şansımız olmadı. Topsuz oyun organizasyonumuza daha çok odaklanıp, ön tarafta yaratıcılığımızı kullanmaya çalıştık. Sezon içinde kendi bakış açısını güncellemesi sebebiyle hocamıza fazlasıyla saygı duyuyorum. Kulüp tarihinin yenilmezlik rekorunu (Ligde 14 maç yenilmediler.) kırmamızda Ersun hocanın taktiksel esnekliği çok etkili oldu.”

‘İki şeye kafa yorarsınız’

6-0’lık Hatay maçı kırılma noktası mıydı?

“Hatay maçı bizim için çok öğretici oldu. Böyle yenilgiler sonrası iki soru üzerine kafa yorarsınız; Nerede hata yaptık ve mental olarak bu skorun altından kalkabilecek miyiz? Buna bir tepki veremeseydik, çok kötü bir döneme girebilirdik. Ne mutlu ki, o dönemden hem öğrenerek hem de olgunlaşarak çıktık.”

‘2. evimiz gibi seviyoruz’

Antalyaspor hakkında ne söylersin?

“Antalyaspor’dan bahsederken, eski başkanımız Ali Şafak Öztürk ve idari menajerimiz Servet Çavuşoğlu’nu anmazsam, hikayem eksik kalmış olur. Bana Antalyaspor’da oynama fırsatını verdiler ve hep güvenerek arkamda durdular. Şimdi yeni bir yönetimimiz var ve onlar da tüm yürekleriyle Antalyaspor’a hizmet ediyorlar. Taraftarlarımız ise çok ateşli ve hep yanımızda. Ailemle burayı 2. evimiz gibi seviyoruz. Türk insanının vefa duygusu ve yardımseverliği ise benim için çok özel.”

‘Amilton bana hatırlattı’

Kulübün 1000. golünü atmak ne anlam ifade ediyor?

“Fenerbahçe maçında golü attığımda bunun 1000. gol olduğunu fark etmedim. Gaziantep ile Yeni Malatya maçları öncesi bunu konuşmuştuk ama o maçlar 0-0 bitti ve konu biraz soğudu. Fenerbahçe’ye gol attığım gün babamın ölüm yıl dönümüydü. Golümü ona ithaf ettim. Amilton bu sırada yanıma geldi ve bininci golü hatırlattı. Büyük tarihi olan bir kulüpte bininci golü atmak, mutluluk verici.”

‘Tüm ihtimalleri barındırır’

Türkiye Kupası’nda final oynayacaksınız. Beklentilerin nedir?

“Tek maçlık finaller içlerinde tüm ihtimalleri barındıran karşılaşmalardır. Beşiktaş, sezonun en iyi takımları arasında yer alıyor. Ancak biz de iyi bir sezon geçiriyoruz ve zor bir maç olacağını bilsek de kupayı kazanmanın hayalini kuruyoruz. Umarım bunu gerçekleştirerek Antalyaspor’u sevenleri gururlandırabiliriz. Kupayı kazanmayı çok istiyoruz.”

‘Sürpriz faktörü yüksek’

Süper Lig’deki futbol için neler söylersin?

“Önemli bir lig, her takımda kaliteli oyuncular var. Rekabet ve temas seviyesi çok yüksek. Diğer tüm Avrupa liglerinden farkı, sürpriz faktörünün yüksek olması. En aşağıdaki takımlar üstekileri yenebiliyor. Hiçbir şeyin garantisi yok ve her maçta şaşırtıcı şeyler olabiliyor.”

‘Fenerliler intikam aldı’

Mesut Özil’in sakatlandığı pozisyon için yorumun?

“Çok hızlı şekilde yaşandı. Aslında faulün vücudumun üst kısmıyla yaşadığımız temas için verildiğini düşünmüştüm. Bileğinden sakatlandığını düşünmedim bile. Maçtan sonra görüntülerde bileğinin burkulduğunu gördüm. Ancak temasımdan önce de Mesut’un ayağı garip bir şekilde kalmış, tam gücüyle basmıyormuş yere.. Ve belli ki o an önemsiz gördüğüm temas da bileğini burkmuş. Hakem de o an sahada benzer açıklamalar yapmıştı.”

‘Asla yaşanmasını istemem’

“Hiçbir futbolcunun böyle bir şey yaşamasını istemem. Çok üzüldüm. Maçın ardından çok ağır mesajlar aldım ve Fenerbahçe taraftarları Instagram hesabımı hackledi. Sanırım ufak bir intikam almış oldular.”

‘21 saatte ulaştım’

Angola Milli Takım kampına nasıl ulaştın?

“Kampa gidişte 10 bin kilometre yol yaptım. Angola’ya ulaşmak için 3 uçağa bindim. Önce Antalya’dan İstanbul’a 1.5 saat, İstanbul’dan Dubai’ye 4.5 saat ve Dubai’den Angola’ya 7 saat uçtum. Bekleme süreleriyle 21 saati buldu.”

‘VAR’ı sevmiyorum...’

VAR için ne düşünüyorsun?

“VAR’ı sevmiyorum. Evet, doğru şeyleri yapan takımları ödüllendiriyor ve büyük hataları futboldan çıkartıyor. Ancak futbol sevgim şekillenirken sonuca dair belirsizlik faktörünü belirleyen şey; bazen hakem hataları olabiliyor ve bu da futbola farklı bir açı kazandırıyordu. VAR, bunları öldürdü.”

‘Beşiktaş sıyrılacak’

Süper Lig’de şampiyonluk favorin?

“Beşiktaş bir adım önde gözüküyor. Sanki Fenerbahçe ve Galatasaray birbirleriyle savaşırken, aralarından sıyrılacakmış gibi geliyor. Bizim takımın dışında beğendiğim oyuncular Alanya’dan Salih Uçan, Trabzonspor’dan Nwakaeme ve Bakasetas.”

‘Bünyamin’e dikkat edin’

Antalya’daki genç oyuncular için düşüncelerin?

“Bünyamin Balcı’nın çok büyük yıldız olacağını düşünüyorum. Çok yönlü ve çalışkan. Gökdeniz Bayrakdar da gelecekte harika bir oyuncu ve A Milli Takım’ın da hücum hattında olacaktır.”

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