Antalyasporlu 4 futbolcu milli takımda

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, lige verilen ara sonrası 4 Mart'ta oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlılarda ülkelerinin milli takımında yer alan Kudryashov, Fredy ile U21 milli takımındaki Gökdeniz ve Bünyamin antrenmana katılmadı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada nedeniyle 3 günlük izin sonrası hazırlıklarına başladı. Ligde 31'inci haftayı 39 puanla tamamlayan kırmızı beyazlılar 4 Mart'ta deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı beyazlılar, kondisyon ve şut çalışması yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenmanda ülkelerinin milli takımı kadrolarında yer alan Fredy,, Kudryashov ile U 21 milli takımında forma giyen Bünyamin ile Gökdeniz yer almadı.

Ligdeki çıkışını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor. Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, "MKE Ankaragücü deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Sonraki maçta sahamızda Sivas ile oynayacağız. Sahamızda da 3 puanı kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

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