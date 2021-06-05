Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de yeni sezonu ilk 5 takım arasında tamamlayacak kadro oluşturmayı hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor, transfer döneminde en az 5 futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, gelecek sezon daha güçlü takım oluşturma hedefiyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı ve ligde ilk 5 takım arasında yer almayı isteyen kırmızı beyazlılar, hücum, savunma ve orta sahaya en az 5 transfer yapmayı planlıyor. Başkan Aziz Çetin ile teknik direktör Ersun Yanal'ın yürüttüğü transfer çalışmalarında transferlerin ilk 11'de sürekli oynayacak futbolcular olması için görüşmeler devam ediyor.

4 FUTBOLCU GİTTİ EN AZ 5 FUTBOLCU GELECEK

Takımla sözleşmesi sona eren Podolski, Sidney Sam, Ersan Adem Gülüm ve Drole ile yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor, iç transferde Hakan Özmert ile sözleşme imzaladı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takımda kalması planlanan Fedor Kudryashov, Veysel Sarı ile Eren Albayrak ile görüşmeler devam ediyor. Kırmızı beyazlılar pazartesi günü gerçekleştireceği etkinlikle iç transferde sözleşme yenilediği futbolcularla imza töreni yapmayı planlıyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, uzun vadede mali yapıyı korumak, borcu azaltmak ve sportif başarıyı sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yeni sezonda ligi ilk 5 takım arasında bitirmeyi hedeflediklerin kaydeden Çetin, ilk 11'de oynayacak en az 5 futbolcu transferi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

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