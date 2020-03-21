Devre arasında Antalyaspor’un kiralık olarak Genoa’dan renklerine bağladığı Sinan Gümüş, performansıyla fark yarattı. Çıktığı 7 lig maçında 3 gol, 1 asistlik katkı sağlayan başarılı hücumcu, Antalya’da mutlu olduğunu belirtip önümüzdeki sene de kalmak istediğini yönetime iletti. Kırmızı- Beyazlı kulübün kurmayları, lige verilen bu arada Genoa ile temas kuracak ve Sinan’ın bonservisi konusunda nabız yoklayacak. En kötü ihtimalle 26 yaşındaki gurbetçi forvetin 1 sene daha kiralanması hedefleniyor.