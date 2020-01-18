Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Antalyaspor sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Tamer Tuna, mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tuna, yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından kırmızı beyazlı ekibin, bu sezon sonunda Süper Lig'e devam eden bir takım olarak kalmasını sağlama hedefiyle görevine başladığını söyledi. Takımın ligin ilk yarısında uzun süre maç kazanamaması nedeniyle oyunculardaki fiziksel ve oyun kurgusundaki gerilemeye yönelik tedbirler aldığını anlatan Tuna, futbolcularının hazırlık maçları ve kupa karşılaşmasındaki Göztepe galibiyetiyle moral bulduğunu söyledi.

Takımın fiziksel ve oyun kurgusu da yapabileceklerini farkına varması için teknik heyet olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Tuna, “Kamp döneminde ve hazırlık maçlarında futbolcuların neler yapabileceğini gördüm. Düşme hattındayız ve oradan çıkmak zorundayız. Geçen yıl görev yaptığım Göztepe ile oynayacağımız maç çok önemli. Takımı, oyuncuları tanımam avantaj gibi görünebilir. Kupa maçı kadroların netleşmesi, oyuncularımızın kendi performanslarını tekrar değerlendirmesi adına avantaj oldu. Pazar günü Göztepe maçını kazanmak istiyoruz. Bu kesin. Kazanacak potansiyeli olan bir takımımız var. Futbolcular artık kendilerinin farkında. Geçmiş dönem ki kötü enerjileri kayboldu. Hepsi mutlu. Birlikte sevinç yaşamayı unutmuşlar. Onu kupa maçında yaşadık. Umarım pazar günü de bunu yaşatırız" diye konuştu.

Taraftarın enerjisinden, desteğinden dolayı memnuniyetini dile getiren Tuna, "Çünkü bu bütünleşme işidir. Biz duygusunu verme işidir. Bizim Antalyaspor olarak taraftarımızın o pozitif enerjisi, oyuncularımıza olan güveni, oyuncularımızın birbirine olan güveni her şeyin üzerinde. Sezon sonuna kadar bu güveni sürdürebilirsek kazanırız, kazanamayız hiç önemli değil ama sonunda son Galatasaray maçı ile lige devam eden bir Antalyaspor olacak" dedi.

“3-4 OYUNCU DAHA ARAMIZA KATILABİLİR”

Transfer çalışmalarında görüşmelerin devam ettiğini aktaran Tuna, Kudryashov ve Veysel Sarı'yı kadroya dahil ettiklerini söyledi. Orta saha, savunma ve hücuma oyuncu almayı planladıklarını ifade eden Tuna, "Bu hafta, gelecek hafta 3-4 oyuncu daha aramıza katılabilir, katılacaktır da bundan eminiz. Önemli olan şu an takımımızın kendi performansı ya da takımdaşlık oluşu" diye konuştu.

Yeni transferler kadar kadrodaki oyuncuların birbiriyle rekabetinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tamer Tuna, transfer edilecek futbolcuların takım içindeki birlikteliği bozmamasına dikkat ettiklerinden ve transfer tercihlerinde kulübün ekonomik yapısının ön planda tutulduğundan bahsetti.

“PODOLSKİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, SİNAN GÜMÜŞ DE GÜNDEME GELDİ”

Lukas Podolski ile görüşmelerin devam ettiğini ve başka futbolcularla da görüştüklerini anlatan Tuna, sözlerini şöyle tamamladı: "Podolski, olur mu olmaz mı? Görüşmeler devam ediyor. Sinan Gümüş gündeme gelen isimler arasında. İtalya'dan ve Güney Amerika'dan bir oyuncu var. Hala görüşmeler devam ediyor. Ama henüz net değil."