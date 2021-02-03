Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 90 dakikanın ardından ''Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor! Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız?'' açıklamasını yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Akdeniz ekibinden yanıt geldi.

Akdeniz ekibinin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Hakan Özmert'in yüzünün darbe aldığı kare paylaşıldı ve ''Keyfimizden yerde yatıyoruz.'' notu düşüldü. Karşılaşmanın son anlarında Josef'in müdahalesiyle yerde kalan Hakan Özmert, bir süre ayağa kalkamamış ve maçın hakemi Alper Ulusoy, oyunu devam ettirmişti. Ardından Beşiktaşlı futbolcular, hücumdayken oyun durmuş, Sergen Yalçın ve kurmayları yedek kulübesinde tecrübeli futbolcuya tepki göstermişti.









'Bir kural var ama neden var anlamıyoruz'

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Hakan Özmert de VAR'ı eleştirdi, "Bir kural var ama neden var anlamıyoruz. Her büyük takım maçında 7-8 dakika maç uzuyor. Anadolu takımlarına dönüyoruz, 3-4 dakika. Anlayamıyorum. Biz de mücadele veriyoruz. VAR'ı doğru kullanalım. Hakemler de hata yapabilir, onlar da insan ama bir uyarı olsun. Emek veriyoruz. Bazı şeyler elimizdeyse düzeltelim. Sadece bu." ifadelerini kullandı.







