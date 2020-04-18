Antalyaspor’dan Sangarea çıklaması

Antalyaspor’da her geçen gün gelişim gösteren Nazım Sangare’nin geleceğiyle ilgili basın sözcüsü Murat Süğlün konuştu. 25 yaşındaki sağ bek için gelecek olan teklifleri değerlendireceklerini belirten Süğlün, “Hem oyuncunun önünü kapatamayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına imzayı atarız”dedi. Yıldız futbolcunun, 2022 Mayıs’a kadar Akdeniz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.



