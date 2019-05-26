Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın geleceği, Nazım Sangare'nin milli takıma davet edilmesi ve Fenerbahçe'ye transferi iddialarının yanı sıra Mevlüt Erdinç konusunda da çarpıcı ifadeler kullandı. Murat Süğlün'ün açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe maçına oldukça motive bir şekilde hazırlanıyoruz. Ligde de geldiğimiz konum bizi mutlu ediyor. Herhangi bir problemimiz yok. Fenerbahçe büyük bir camia. Deplasmanda oynuyoruz. Galibiyet almak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz ligi 5. sırada bitirmek. Yeni Malatyaspor ile Bursaspor arasındaki maça da bağlı tabi ki. Bülent Korkmaz konusunda çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Hocamız ve ekibinden çok memnunuz. Sistemsel çalışıyor. Çok profesyonel bir isim. Ortaya çıkan sonuç da bizim beklediğimiz bir sonuç. Bülent Korkmaz'dan memnunuz. Lig bittikten sonra hoca ile görüşmemiz olacak.

"Nazım Sangare için Fenerbahçe'den transfer teklifi almadık"

Nazım Sangare bizim için önemli bir oyuncu. Çok başarılı bir sezon geçiriyor. Milli Takıma seçilmesini zaten bekliyorduk. Bu beklenti de gerçeğe döndü. Kontratı devam ediyor. Bize resmi bir teklif yok. Eğer resmi bir teklif gelirse ve hem bizim hem de Nazım'ın menfaatlerine uygunsa değerlendirebiliriz. Zeki Yıldırım konusunda da bize ulaşan resmi bir teklif yok. (Ajansspor)



